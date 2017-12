Meja skaidro, kas pēc «Brexit» notiks ar ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē

Lielbritānijā dzīvo vairāk nekā trīs miljoni ES valstu pilsoņu, kas nobažījušies par savu likteni pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES 2019.gada 29.martā. Aktuāli ir jautājumi par to, vai aizbraucēji varēs turpināt dzīvot Lielbritānijā, kāds būs to statuss, tiesībām uz veselības aprūpi, pabalstiem un pensijām. Noslēdzoties pirmajai «Brexit» sarunu kārtai starp Lielbritāniju un ES, ieskicētas atbildes uz vairākiem no šiem jautājumiem.

Sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) panākta vienošanās, ka ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem tiks ieviests jauns pastāvīgais statuss.

«

Ja jūs jau esat uzturējušies Apvienotajā Karalistē piecus gadus bez pārtraukuma, tad brīdī, kad mēs atstāsim Eiropas Savienību, t.i., 2019. gada 29. martā, jums būs tiesības iegūt pastāvīgo statusu. Savukārt tad, ja esat šeit uzturējušies mazāk nekā piecus gadus, jūs varēsiet šeit palikt, līdz būsiet sasnieguši pastāvīgā statusa iegūšanai nepieciešamo piecu gadu termiņu,» skaidro Meja.

«Sarunās panāktā vienošanās attiecībā uz pastāvīgo statusu paredz arī to, ka jūsu tuvākie radinieki varēs jums šeit pievienoties pēc tam, kad Apvienotā Karaliste būs pametusi Eiropas Savienību. Tas attiecas uz pašreizējiem dzīvesbiedriem, neprecētajiem partneriem, bērniem, apgādājamiem vecākiem un vecvecākiem, kā arī uz bērniem, kas pēc 2019. gada 29. marta būs dzimuši vai adoptēti ārpus Apvienotās Karalistes.»

Meja sola no 2018.gada otrās puses nodrošināt «atklātu, vienkāršu un efektīvu» procesu pastāvīgā statusa iegūšanai. Tie, kam pašlaik ir derīgs pastāvīgās uzturēšanās dokuments, varēs uz pastāvīgo statusu pāriet bez maksas. Pastāvīgo statusu ieguvušie ES pilsoņi varēs Apvienoto Karalisti atstāt uz laiku līdz pat pieciem gadiem, šo statusu nezaudējot.

«Jūsu tiesības uz veselības aprūpi, pensijas un citu pabalstu noteikumi paliks tādi paši, kādi tie ir pašlaik. Tas nozīmē, ka tie, kuri ir veikuši iemaksas Apvienotās Karalistes sociālajā sistēmā, tāpat kā tie Apvienotās Karalistes pilsoņi, kuri veikuši iemaksas kādas Eiropas Savienības dalībvalsts sistēmā, varēs izmantot jau veikto iemaksu radītās priekšrocības, kā arī turpināt veikt iemaksas un izmantot sistēmas garantētās priekšrocības nākotnē,» turpina Meja.

«Kad mēs atstāsim Eiropas Savienību, jūsu tiesības būs ierakstītas Apvienotās Karalistes likumos,» norāda Meja. Tiesību ievērošanu pēc izstāšanās uzraudzīs Apvienotās Karalistes tiesas, pirmajos astoņos gados vajadzības gadījumos konsultējoties ar Eiropas Savienības Tiesu.

«Tātad pašlaik jums nav jādara itin nekas. Jūs varat droši raudzīties nākotnē, zinot, ka uz sarunu galda ir sīki izstrādāta vienošanās, kurā Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienība ir paudušas apņemšanos aizsargāt jūsu tiesības, kā arī to Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības, kuri dzīvo Eiropas Savienības dalībvalstīs,» raksta Meja. «Jo par savu prioritāti šajās sarunās mēs esam noteikuši iedzīvotājus. To es esmu solījusi darīt, un to es turpināšu darīt arī visās nākamajās sarunu kārtās.»