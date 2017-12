Putins, Tramps un mūžīgi «jaunais» Aukstais karš

Martā Vācijas kanclere Angela Merkele pirmoreiz tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Viens no galvenajiem sarunas tematiem - Krievija. Tramps tolaik netika slēpis apbrīnu pret Kremļa «spēkavīru» Putinu, kā arī nevairījās kritizēt NATO - militāro savienību, ko ASV pirms gandrīz 70 gadiem noslēdza ar Eiropu, lai pēc Otra pasaules kara nodrošinātu pretspēku Padomju Savienībai. Merkele un daudzi citi prātoja, vai NATO varētu izturēt uzbrukumus no abām ierakumu pusēm - gan no Krievijas valsts galvas, kas aliansi ilgus gadus uzskatījis par ienaidnieku numur viens, gan arī no ASV prezidenta, kurš to publiski nodēvējis par «novecojušu», raksta žurnāls «Politico».