Tramps tviterī draud izbeigt palīdzību Pakistānai un runā par «Irānas sakāvi visos līmeņos»

«Amerikas Savienotās valstis muļķīgā kārtā pēdējo 15 gadu laikā piešķīrušas Pakistānai vairāk nekā 33 miljardus dolāru, bet viņi mums nav devuši nekā, vienīgi melojuši un blēdījušies, turot mūsu līderus par muļķiem,» viņš paziņojis savā pirmajā 2018.gada tvītā. «Viņi devuši drošu patvērumu teroristiem, kurus mēs vajājam Afganistānā. (..) Nu ir diezgan!»

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018