Francija necentīsies panākt Sīrijā notvertas džihādistes repatriāciju

33 gadus vecā Emīlija Kēniga – policista meita no no Francijas ziemeļu reģiona Bretaņas, bija kļuvusi par nozīmīgu jaunu džihādistu vervētāju, kas pārliecinājusi daudzas sievietes no Francijas doties uz Sīriju, lai apprecētos ar džihādistu grupējuma «Islāma valsts» kaujiniekiem.

Ņemot vērā to, ka «Islāma valsts» pēdējā laikā ir ievērojami zaudējusi savas pozīcijas, daudzas no šīm sievietēm Sīrijā un Irākā ir aizturētas.

Kēniga tika aizturēta pagājušā gada decembrī kurdu grupējumu kontrolētajā Sīrijas daļā, un šobrīd viņa atrodas apcietinājumā kopā ar viņas trīs mazgadīgajiem bērniem, kā arī vēl vairākām sievietēm no Francijas.

Kēniga nesen publiski izteica vēlmi tikt tiesāta Francijā, tomēr Francijas valdības pārstāvji šonedēļ izteikušies, ka valdība neplāno panākt sievietes izdošanu tiesāšanai Francijā.

Tā vietā Francija gatavojas pārliecināties, lai sievietei kurdu kontrolētajā Sīrijas daļā tiek garantētas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Kēniga, kas ir iekļauta ANO un ASV bīstamāko islāmistu sarakstos, uz Sīriju devās 2012.gadā.

Kopš tā laika viņa regulāri bijusi redzama džihādistu propagandas video. Savukārt Francijas izlūkdienesti arī pārvēruši vairākas viņas sarakstes ar dažādiem cilvēkiem Francijā. Šajās sarakstēs viņa mudinājusi Francijā veikt uzbrukumus.

Šobrīd Irākā un Sīrijā apcietinājumā atrodas aptuveni 30 džihādistu no Francijas – gan sievietes, gan vīrieši.