Tramps sevi nosauc par ļoti stabilu ģēniju

Vairākos tvītos agri sestdienas rītā Tramps uzsvēra, ka «visas manas dzīves laikā divi mani lielākie aktīvi bija mana garīgā stabilitāte un tas, ka esmu patiešām gudrs».

«Es no ĻOTI veiksmīga uzņēmēja kļuvu par vadošu televīzijas zvaigzni, tad par Savienoto Valstu prezidentu (ar pirmo mēģinājumu). Es domāju, ka tas nozīmē nevis gudru, bet ģēniju (..) ļoti stabilu ģēniju,» rakstīja Tramps.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018