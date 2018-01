Populisma vilnis Eiropā ir «reāls drauds demokrātijai»

«Nepieredzēta apmēra populistu «josta» šobrīd pārklāj lielu un stratēģiski nozīmīgu joslu Centrālajā un Austrumeiropā, sākot no Baltijas jūras līdz pat Egejas jūrai,» teikts pētījumā.

Labējo populistu partijas «pārņēmušas valdības sviras» vairākās valstīs. Turklāt populisma vilnis vēl nav sasniedzis savu kulmināciju, un sagaidāms, ka nākotnē populistu ietekme uz Eiropas valstu politiku tikai pastiprināsies, norāda pētījuma autori.

Šis fenomens «jau izraisījis pārmaiņas daudzu valstu sociālajā un ekonomiskajā politikā, radījis jaunu spriedzi starp valstīm Eiropā un sācis radīt spiedienu uz demokrātiskajām institūcijām dažādās valstīs, kas kādreiz tika uzskatītas par stiprām demokrātijām», uzskaita Tonija Blēra institūts.

