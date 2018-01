Varšavas lidostā «Polish Airlines» lidmašīna nolaidusies bez priekšējām šasijām

Lidostā ieradušies atbildīgie dienesti.

Lidosta sociālās saziņas vietnē «Twitter» apstiprinājusi, ka noticis negadījums, kurā cietušo nav. Par iemesliem ziņots pagaidām netiek.

⚠️ #EMERGENCY landing of LOT Polish Airlines No. LO3924 flying from Krakow to Warsaw. There are no victims. Rescue operation is in progress. We will keep you informed. Warsaw Chopin Airport has been closed - currently for 4 hours. Please keep in touch with your carrier.— Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) January 10, 2018