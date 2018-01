Krievijas politiķi neapmierināti ar ASV ielas posma pārdēvēšanu Ņemcova vārdā

Vašingtonā pieņemts lēmums pārdēvēt ielas posmu, kurā atrodas Krievijas vēstniecība ASV, pirms nepilniem trim gadiem nošautā Krievijas opozīcijas politiķa un Vladimira Putina kritiķa Borisa Ņemcova vārdā, vēsta raidorganizācija BBC. Kā jau to varēja paredzēt, Krievijas politiķi ar šo lēmumu nav apmierināti.

Posma nosaukuma maiņa 2017.gadā tika ierosināta ASV Senātā un Pārstāvju palātā, taču tur likumprojekts vēl nav oficiāli pieņemts. Senātam iesniegtajā likumprojektā norādīts, ka nosaukuma maiņas gadījumā Krievijas vēstniecības, konsulāta un vēstnieka rezidences jaunā adrese būs Borisa Ņemcova laukums 1, raksta RFE/RL.

Patlaban Krievijas vēstniecības adrese ir Viskonsinas avēnija 2650.

Krievijas politiķis Vladimirs Žirinovskis sacījis, ka ASV «grib izspēlēt netīrus gājienus Krievijas vēstniecības priekšā».

Savukārt komunistu partijas politiķis Dmitrijs Novikovs lēmumu uzskata par jaukšanos Krievijas iekšlietās. «ASV valdība jau sen ir iegrimusi pati savā spēlē - iejaukties Krievijas iekšējās lietās,» viņš sacīja.

Pagājušā gada decembrī Ņemcova meita Žanna ieradās Vašingtonā, lai aizstāvētu ieceri par ielas posma pārdēvēšanu. «Pašreizējais Krievijas politiskais režīms grib izdzēst mana tēva piemiņu, jo tas tic, ka simboli ir nozīmīgi un spēj potenciāli iedvesmot pārmaiņas,» viņa sacīja Kolumbijas apgabala padomei, kura pieņēma lēmumu par nosaukuma maiņu.

Meita sacīja, ka Ņemcovs esot bijis «brīvdomīgs Krievijas patriots», kura dzīvi nepieciešams godināt. «Šobrīd Krievijā mēs to nevaram darīt, jo Krievijas amatpersonas izrāda nepieredzētu pretestību. Taču mums ir iespēja to darīt šeit - un šeit no tā būs grūti atbrīvoties,» viņa norāda.

Ņemcovu nošāva 2015.gada 27.februārī, kad viņš kopā ar savu draudzeni Annu Duricku gāja pāri Lielajam Maskavas upes tiltam, kas atrodas netālu no Kremļa.

Pagājušā gada jūnijā Krievijā par Ņemcova noslepkavošanu tika notiesāti pieci vīrieši, kuriem tika piespriesti cietumsodi no 11 līdz 20 gadiem. Vēlāk Krievijas Augstākā tiesa mainīja Maskavas apgabala karatiesas spriedumu, atceļot notiesātajiem piespriestos naudassodus 100 000 rubļu apmērā.