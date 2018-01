Havaju salu iedzīvotājus brīdina par kodolraķešu uzbrukumu

Tomēr drīz vien ASV Kongresa pārstāvju palātas loceklis, no Havaju štata ievēlētais demokrāts Tulsi Gabards sociālajā tīklā Twitter ierakstījis, ka tā ir viltus trauksme. «Nav nekādas raķetes. To man apstiprinājušas vairākas augsta ranga amatpersonas», rakstīja Gabards.

Vēl pēc kāda brīža arī ASV militārpersonas apliecināja, ka reālu draudu nemaz nebija. ASV Klusā okeāna flotes oficiālie pārstāvji ziņu aģentūrai Reuters pavēstīja, ka aicinājumi meklēt patvērumu izsūtīti kļūdas dēļ. Arī štata ārkārtas dienesti apstiprināja, ka nekāda apdraudējuma Havaju salām nav.

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) January 13, 2018

The @FCC is launching a full investigation into the false emergency alert that was sent to residents of Hawaii.— Ajit Pai (@AjitPaiFCC) January 13, 2018

This was my phone when I woke up just now. I'm in Honolulu, #Hawaii and my family is on the North Shore. They were hiding in the garage. My mom and sister were crying. It was a false alarm, but betting a lot of people are shaken. @KPRC2 pic.twitter.com/m6EKxH3QqQ— Sara Donchey (@KPRC2Sara) January 13, 2018