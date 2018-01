Vālbergs ziedos pārfilmēšanā nopelnītos 1,5 miljonus dolāru

Holivudas aktieris Marks Vālbergs sestdien piekrita ziedot 1,5 miljonus ASV dolāru, ko viņš nopelnījis filmas «All the Money in the World» («Visa pasaules nauda») pārfilmēšanā, aizsardzībai pret seksuālo uzmācību veltītai iniciatīvai «Time's Up».