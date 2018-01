Majona vulkāna dēļ Filipīnās evakuēti 34 000 cilvēku

Majona vulkānam turpinot izmest lavu, Filipīnu Albajas provincē sava mājas bijuši spiesti pamest jau vairāk nekā 34 000 cilvēku, trešdien paziņojušas amatpersonas. Cilvēki evakuējušies no septiņām pilsētām, kas atrodas netālu no vulkāna.

Majona vulkāns, kas atrodas aptuveni 330 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Manilas, aktivizējās sestdien, izmetot gaisā biezus pelnus un dūmus.

«Pēdējo 24 stundu laikā mēs esam novērojuši lavas plūsmu un akmeņu izmešanu,» intervijā Manilas radiostacijai DZMM sacīja Filipīnu Vulkanoloģijas un seismoloģijas institūta pārstāvis Renato Solidums.

«Mēs uzmanīgi sekojam līdzi gāzes emisijai, jo gadījumā, ja notiks uzkrāšanās, mēs varam piedzīvot bīstamu eksploziju,» viņš piebilda.

Mediķu komandas rūpīgi seko līdzi situācijai evakuācijas centros, jo cilvēku ir daudz, bet vietas maz, un drošības spēki gādā par mieru un kārtību, atklāja vietējās amatpersonas.

Vienā no evakuācijas centriem otrdien atrasts miris kāds 81 gadu vecs vīrietis, kurš, domājams, nomiris no vecuma.

Vienlaikus Albajas province piedzīvojusi tūristu pieplūdumu, cilvēkiem vēloties savām acīm redzēt lavas plūšanu no krātera, kamēr to vēl ir droši vērot no attāluma.