Ziemeļkorejas darbaspēka slepenā dzīve un Krievijas «žonglēšana» ar sankcijām

Kādā būvlaukumā Krievijas pilsētas Sanktpēterburgas nomalē rosās strādnieki, kuri dzīvo turpat blakus uzbūvētā šaubīga paskata barakā - šie strādnieki ir piespiedu darbaspēks no Ziemeļkorejas, un viņi ir daļa no aptuveni 50 000 ziemeļkorejiešu, kuri no Ziemeļkorejas nosūtīti «valsts darbā» uz Krieviju. ASV medijs CNN stāsta par ziemeļkorejiešu strādnieku «slepeno dzīvi» Krievijā un Krievijas «žonglēšanu» ar starptautiskajām sankcijām pret Ziemeļkorejas režīmu.