Prāgas centrā deg viesnīca; divi bojāgājušie

«Ugunsgrēkam piešķirta trešā bīstamības pakāpe. Ceturtā tiek piemērota tikai ārkārtas situācijās. Notikuma vietā strādā visas pilsētas ugunsdzēsēju vienības, kā arī brīvprātīgie. Turpinās viesnīcas iemītnieku evakuēšana, tā vēl nav pabeigta. Ir ziņas par diviem bojā gājušajiem un aptuveni 40 ievainotiem, kuru vidū ir arī divi mūsu darbinieki», sacīja ugunsdzēsēju pārstāvis Kalauhs.

Viesnīca, kurā izcēlies ugunsgrēks, atrodas Prāgas vēsturiskajā centrā.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY— Filip Horký (@FilipHorky) January 20, 2018