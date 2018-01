Kamēr Dienvidkorejā gatavojas olimpiādei, līdzās aizmirstībā grimst «spoku» kūrorti

Kamēr Dienvidkoreja gatavojas 2018.gada ziemas olimpiskajām spēlēm un durvis ver jaunas sporta būves, ar to drūmi kontrastē pamests «spoku» kūrorts tikai apmēram 100 kilometru attālumā no olimpiādes norises vietas, ziņo aģentūra «Reuters». Tas liek aizdomāties, kas ar jaunajām un modernajām būvēm notiks pēc tam, kad olimpiāde būs noslēgusies.

«Alpu slēpošanas kūrorts» darbojās kopš 20.gadsimta sākuma, bet 2006.gadā to slēdza.

Slēgšanas iemesls bija vienkāršs - aizvien mazāk dienvidkorejiešu aizraujas ar slēpošanu.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Dienvidkorejā visaktīvākā slēpošanas sezona tika aizvadīta 2011./2012. gada ziemā, kad kalnos slēpot devās apmēram 6,8 miljoni cilvēku, liecina valsts slēpošanas kūrortu asociācijas dati. Kopš tā laika slēpotāju skaits ir krities.

2016./2017.gada ziemā Dienvidkorejas slēpošanas kūrorti uzņēma 4,8 miljonus apmeklētāju.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Vai Dienvidkorejas valdība un pašvaldības pēc olimpiādes spēs uzņemties rūpes par 14 jaunajām būvēm, kas tika uzbūvētas īpaši šim prominentajam sporta notikumam? Dienvidkorejā viedokļi dalās.

«Mēs uzskatām, ka tās vajadzētu administrēt valstij,» aģentūrai «Reuters» norāda Kanvonas provinces gubernators Čoi Mūnsūns. «Piemēram, slēpošanas trase - to izmantos ne tikai Kanvona, galvenokārt to lietos nacionālās komandas sportisti. Tāpēc mēs gribam zināt, kas par to maksās.»

Pagaidām grūti spriest, vai Dienvidkorejas jaunizveidotās sporta būves tiks aktīvi izmantotas arī pēc olimpiādes, vai arī tās piemeklēs līdzīgs liktenis kā «Alpu slēpošanas kūrortu».