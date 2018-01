Liela vilciena avārija Itālijā: 3 bojāgājušie un 110 cietušie

Ceturtdien pie Itālijas ziemeļu pilsētas Milānas avarējis piepilsētas vilciens, kā rezultātā gājuši bojā trīs cilvēki un aptuveni 110 guvuši ievainojumus, no kuriem desmit atrodas kritiskā stāvoklī, paziņoja reģionālā valdība.

(Papildināta ziņa.)

Desmit cilvēki ir kritiskā stāvoklī, ziņo portāls «The Local».

Sešu vagonu piepilsētas vilciens «Trenord» bija ceļā no Kremonas pilsētas, kas atrodas 90 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Milānas, kad tas ap plkst.7 noskrēja no sliedēm Milānas piepilsētā Pioltello. Avārijas iemesls pagaidām nav zināms.

Kā raidorganizācijai «SkyTG24» pavēstīja Milānas policija, no sadauzītajiem vagoniem joprojām tiek vilkti ārā cilvēki.

Avārijas dēļ uz vairākām stundām tika apturēta vilcienu satiksme no un uz Milānu.