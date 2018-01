Norvēģijā avarējis autobuss: pasažieru vidū, iespējams, bijuši arī Latvijas iedzīvotāji

Trešdien netālu no Erjes, Norvēģijā, uz E18 šosejas uz sāniem apgāzies autobuss, kurā atradās 25 pasažieri, atsaucoties vietējo policiju, vēsta portāls «NRK.no». Viena no pasažierēm sociālajos tīklos stāsta, ka pasažieru vidū esot bijuši arī Latvijas iedzīvotāji.

Avārijas vietā ieradās glābšanas dienesti. Viens no pasažieriem ar lauztu kāju tika nogādāts tuvējā slimnīcā. Mediķi sniedza palīdzību vēl trim citiem pasažieriem, norāda «NRK.no».

Avārijas cēlonis pagaidām nav zināms, taču tobrīd ceļmalā bija sniegs un ceļš bija slidens.

Viena no pasažierēm - Zviedrijā dzīvojošā krieviete Marina Avidana - sociālajā tīklā «Facebook» dalījās ar fotogrāfijām no avārijas vietas. Viņa raksta, ka autobusā satikusi «puišus no Rīgas» un viens no viņiem izsitis autobusa stiklu, lai pasažieri varētu izkļūt no braucamrīka.

Vēlāk intervijā radio «Baltkom» viņa stāstīja, ka puiši esot bijuši 20 un 18 gadus veci.