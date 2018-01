Ugunsgrēkā Dienvidkorejas slimnīcā 41 bojāgājušais

(Papildināta ziņa.)

Sociālajos medijos ievietotos videomateriālos no notikuma vietas Mirjanas pilsētā bija redzams pacients, kurš bija pieķēries pie virves, kas karājās no helikoptera virs biezu pelēku dūmu pārņemtās slimnīcas, bet cits mēģināja nokāpt no loga pa kāpnēm.

Ugunsgrēks izcēlās ēkā, kurā atrodas slimnīca un aprūpes nams.

«Divas medicīnas māsas sacīja, ka ir redzējušas ugunsgrēka pēkšņu izcelšanos neatliekamo operāciju telpā,» pavēstīja ugunsdzēsēju priekšnieks Čojs Manvū. Ugunsgrēka cēlonis tomēr vēl nav zināms.

Viņš piebilda, ka no slimnīcas un aprūpes nama tajā pašā ēkā ir evakuēti visi pacienti.

Ugunsgrēka izcelšanās brīdī slimnīcas ēkā bija apmēram 200 cilvēku.

Pirms mēneša 29 cilvēki gāja bojā ugunsgrēkā fitnesa klubā Dienvidkorejas pilsētā Čečhonā, kas atrodas 120 kilometrus uz dienvidiem no valsts galvaspilsētas Seulas. Vairums upuru bija iesprostoti mazgāšanās un saunas teritorijā astoņu stāvu ēkas otrajā un trešajā stāvā.