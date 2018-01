ASV briest cīņa par Čārlza Mensona mirstīgajām atliekām un mantojumu

Tas nozīmētu arī tiesības uz Mensona mantojumu - tiesībām izmantot viņa vārdu un tēlu, sacerētajām dziesmām un citām potenciāli ienesīgām lietām.

Džeisons Frīmens no Floridas apgalvo, ka esot Mensona mazdēls, tāpēc viņam pienākoties mirstīgās atliekas un mantojums. Taču to apstrīd Mensona vēstuļdraugs un kolekcionārs Maikls Čanelss no Losandželosas. Viņa rīcībā it kā esot Mensona parakstīts testaments, kurā viņš visu savu mantojumu pilnībā novēl Čanelsam.

Trešais pretendents ir cits Mensona vēstuļdraugs Bens Gureckis, kurš Kernas apgabala kriminālizmeklētāja birojā iesniedzis atšķirīgu testamentu, ko, kā apgalvo Gureckis, esot parakstījis Mensons. Tajā teikts, ka Gureckim jākļūst par mantojuma pārvaldnieku, bet pats mantojums novēlēts Mensona «vienīgajam dzīvajam bērnam» Metjū Lencam, kurš Losandželosā darbojas kā mūziķis.

Mensona mantojuma tīkotāju starpā pastāv domstarpības. Čanelss netic, ka Lencs patiešām ir Mensona dēls, un apsūdz Gurecki Mensona paraksta viltošanā.

Savukārt Gureckis uzstāj, ka Čanelss pats sarakstījis viņa rīcībā esošo testamentu un iedevis Mensonam to parakstīt kāda cietuma apmeklējuma laikā.

1969.gadā tā dēvētā «Mensonu ģimene» nežēlīgi nogalināja septiņus cilvēkus. To vidū bija Holivudas aktrise un režisora Romāna Polaņska sieva Šārona Teita, kura tolaik bija bērniņa gaidībās.

Mensons Kernas apgabalā izcieta mūža ieslodzījumu, kas viņam tika piespriests par septiņām pirmās pakāpes slepkavībām un par sazvērestību nolūkā pastrādāt slepkavību.