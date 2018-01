No Pakistānas «nāves kalna» izglābj franču alpīnisti; poli glābt neizdodas

Pakistānas armijas helikopters Revolu pamanīja 6700 metru augstumā. Četru poļu komanda devās glābt sievieti.

«Elizabete ir slimnīcā Islāmābādā,» svētdien sociālajā tīklā «Facebook» paziņoja alpīnistes draugs Ludoviks Džambasi. «Viņai ir smagi roku un pēdu apsaldējumi.»

#NangaParbat: Reached Elisabeth!



Denis Urubko and Adam Bielecki have met Elisabeth in the vicinity of C2 (6100m). She will now be assisted to lower altitudes, where Piotr Tomala and Jarosław Bator await.



Further course of action to reach Tomek isn't known at the moment.