Mīlestības likumi Indijā: appreci zemākas kastas vīrieti - riskē ar abu dzīvībām

Šankara pēdējā dzīves dienā pāris ap deviņiem rītā pamodās savā būdiņā un mēroja apmēram 14 kilometrus tālu ceļu uz tirgu Udumalpetā, lai nopirktu drēbes Šankaram, kurš nākamajā dienā bija plānojis apmeklēt saviesīgu pasākumu koledžā, kurā mācījās.

Pāris devās prom no veikala. Novērošanas kameru ierakstā redzams, kā abiem no aizmugures pietuvojas vairāki vīrieši uz motocikliem. Pieci no viņiem izvilka nažus un uzbruka Šankaram un Kausaljai. Uzbrukums ilga nedaudz ilgāk nekā pusminūti, un pēc tā uzbrucēji aizbrauca prom. Ap ievainotajiem sāka pulcēties cilvēki, un drīz vien ieradās arī mediķi un aizveda pāri uz slimnīcu, kas atradās 60 kilometru attālumā. Visu ceļu ārsts sēdēja priekšējā pasažieru sēdeklī. Šankars pārstāja elpot, kad ātrās palīdzības auto iebrauca slimnīcas teritorijā.

Autopsijā Šankara ķermenī tika atrastas 34 grieztas un durtas brūces. Viņš nomira no «šoka un noasiņošanas». Kausalja slimnīcā pavadīja 20 dienas ar lauztu kaulu un 36 šuvēm. Guļot slimnīcas gultā, viņa policijai pateica, ka uzbrukumu pasūtījusi viņas ģimene.

«Kāpēc tu viņu mīli? Kāpēc?» jautāja viens no uzbrucējiem, kas sadūra viņu ar nazi.

Šankars un Kausalja bija pārkāpuši Indijas «mīlestības likumus».

Šankars piederēja zemākajai kastai dalitiem - agrāk šo kastu dēvēja par nepieskaramajiem. Viņa tēvs bija lauksaimniecības strādnieks bez savas zemes, kurš ar savu ģimeni dzīvoja būdā Kumaralingamas ciematā. Savukārt Kausalja nāk no samērā ietekmīgās tevaru kastas. Viņa ir taksometru uzņēmuma īpašnieka meita un kādreiz dzīvoja divstāvu mājā Palani ciemā.

2014.gadā, kad Kausalja pabeidza vidusskolu, vecāki viņu aizveda iepazīstināt ar vīriešiem, ko uzskatīja par piemērotiem preciniekiem. Kausalja atteicās, un ģimene viņu nosūtīja uz privātu koledžu studēt datorzinātni. Sievietēm nebija ļauts iziet no skolas teritorijas un runāt ar pretējo dzimumu. Vīriešiem un sievietēm studijas notika atsevišķās auditorijās, stāsta Kausalja. Ja apsargi redzēja sievietes runājam ar vīriešiem, par to paziņoja viņu vecākiem.

Taču kādā koledžas pasākumā Kausalju uzrunāja inženierzinātņu students Šankars. Puisis viņā bija iemīlējies, taču Kausalja viņu atraidīja un piedāvāja palikt draugiem. Vēlāk gan abu starpā uzplauka jūtas, kas tika slēptas no apkārtējiem. Braucot vienā autobusā, viņi sarakstījās aplikācijā «WhatsApp».

«Man ir divi sapņi,» kādu dienu Kausaljai rakstīja Šankars. «Uzbūvēt labu māju ģimenei. Un mīlēt tevi mūžīgi.»

Abu jauniešu starpā uzvirmojušās jūtas pamanīja autobusa vadītājs, un tas noveda pie strīda ar Kausaljas ģimeni. Pēc tā Kausalja aizbēga no mājām un nākamajā dienā - 2015.gada 12.jūlijā - salaulājās ar Šankaru. Pēc ceremonijas viņi devās uz policiju, paziņoja par savu starpkastu laulību un lūdza viņus aizsargāt. Kausalja pārvācās uz būdiņu, kurā Šankars dzīvoja kopā ar tēvu, diviem brāļiem un vecmāmiņu. Viņa izstājās no koledžas un sāka strādāt par pārdevēju.

Kausaljas ģimene ar to nebija mierā. Viņi policijā ziņoja, ka Šankars esot nolaupījis viņu meitu. Nedēļu pēc kāzām viņi aizveda Kausalju sev līdzi un devās pie šamaņiem, kuri uz Kausaljas sejas smērēja pelnus un lēja mutē dažādas dziras, liekot pamest vīru. Nepanākusi gribēto, ģimene padevās un ļāva meitai atgriezties pie vīra. Kausaljas ģimene Šankaram piedāvāja miljonu rūpiju, ja viņš pametīs sievu.

Nedēļu pirms traģiskā uzbrukuma ģimene ieradās pie pāra un lika Kausaljai doties viņiem līdzi. Sieviete atteicās. «Ja vēlāk ar tevi kaut kas notiks, mēs neesam atbildīgi,» piekodināja Kausaljas tēvs.

Policija atklāja, ka uzbrucējus bija noalgojis Kausaljas tēvs. Viņš lika noslepkavot Šankaru, lai «publiski parādītu», kas notiek, kad sieviete iemīlas zemākas kastas vīrietī.

Slepkavību redzēja 120 cilvēki. Kausalja tiesā daudzkārtīgi atteicās sniegt liecību, kas būtu labvēlīga viņas vecākiem. Decembrī tiesnesis piesprieda nāvessodu sešiem vīriešiem, tai skaitā Kausaljas tēvam. Viņas māte un vēl divi citi cilvēki tika attaisnoti. Kausalja gatavojas pārsūdzēt lēmumu, jo uzskata, ka viņas māte ir tikpat vainīga pie notikušā kā tēvs.

Tagad Kausalja apņēmusies piepildīt Šankara sapni - no valdības saņemto kompensāciju viņa izmanto tam, lai uzceltu māju ar četrām istabām, kurā dzīvos mirušā vīra ģimene. Lai uzturētu ģimeni, viņa strādā ierēdnes darbu. Kausalja piedalās kampaņās pret kastu sistēmu un «goda slepkavībām», kā arī sniedz runas par «mīlestības nozīmīgumu».

«Mīlestība ir kā ūdens, tā ir dabiska,» viņa saka. «Mīlestība notiek. Sievietēm ir jāpretojas kastu sistēmai. Tā ir jāaptur.»

Viņa sociālajos tīklos regulāri saņem nāves draudus.