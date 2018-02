No «nāves kalna» izglābtā franču alpīniste: «Pamest partneri kalnos nebija viegls lēmums»

Franču alpīniste Elizabete Revola sirdi plosošā intervijā no slimnīcas palātas atkājusi, kā viņai nācās pamest savu novārgušo partneri vienā no Pakistānas nāvīgākajiem kalniem, lai varētu glābt savu dzīvību, vēsta raidorganizācija BBC. Pagājušajā nedēļā veiktajā glābšanas operācijā Revola no vairāku tūkstošu metru augstuma tika izglābta ar helikoptera palīdzību, taču viņas partneri, poli Tomašu Makeviču, glābt neizdevās.