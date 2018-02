Losandželosas skolā divi audzēkņi sašauti, izšaujot pistolei skolnieces mugursomā

Ceturtdien notikušais incidents šīs skolas klasē sākotnēji medijos tika raksturots kā apšaude. Tika arī ziņots, ka ir aizturēta aizdomās turētā meitene.

Losandželosas policijas preses sekretārs Džošs Rubensteins paziņoja, ka detektīvi mēģina noskaidrot, kur 12 gadus vecā meitene dabūja šo nereģistrēto ieroci un kāpēc atnesa to uz skolu. Nav arī skaidrs šī nejaušā šāviena cēlonis.

No ieroča izlidojusī lode izgāja cauri 15 gadus vecas meitenes plaukstas locītavai un pēc tam trāpīja 15 gadus veca zēna galvā.

Meitene, kuras somā pistole izšāva, dažas minūtes pēc šī incidenta tika aizturēta un aizvesta uz policiju. Ir gaidāms, ka viņai pirmdien izvirzīs divas apsūdzības – par šaujamieroča glabāšanu, esot nepilngadīgai, un par ieroča ienešanu skolas teritorijā.

12 gadus vecs šīs meitenes klasesbiedrs pastāstīja, ka šāviena brīdī viņš bijis blakus telpā, bet drīz pēc tam runājis ar viņu.

Meitene viņam taisnojās, ka neesot zinājusi to, ka ierocis bija pielādēts, un lūdza to paslēpt, bet viņš atteicās to darīt un aizgāja prom no viņas, jo bija nobijies.