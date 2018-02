Eksperiments: britu jaunieši izmēģina «austrumeiropiešu darbu» kāpostu audzētavā

Britu raidorganizācija BBC ziņo par savdabīgu eksperimentu, ko veikuši vietējie jaunieši vecumā no 18 līdz 23 gadiem. Viņi vienu dienu nostrādājuši uzņēmumā «Southern England Farms Ltd» Kornvolā, novācot no lauka kāpostus, - darbu, ko lielākoties veic imigranti no Austrumeiropas valstīm.