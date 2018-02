Lietuviešu ugunsdzēsējs noskrējis 8000 kilometru no Dakaras uz Viļņu

Garajā ceļā Ardzijausks devās 24.oktobrī, plānojot simts dienās cauri Senegālai, Mauritānijai, Rietumsahārai, Marokai, Gibraltāram, Spānijai, Francijai, Itālijai, Austrijai, Čehijai un Polijai sasniegt Lietuvu, kas 16.februārī svinēs savu simto dzimšanas dienu.

Lai gan laika apstākļi skrējēju nelutināja un ceļā viņš pieredzēja gan svelmīgu karstumu, gan smilšu vētras, gan spēcīgas lietusgāzes, tomēr Aidam paveicās gan pārcelties pāri Gibraltāram, iekams sākusies vētra, gan šķērsot vairākas kalnu pārejas Alpos, pirms tās tika slēgtas lavīnbīstamības dēļ.

Pie Viļņas robežas viņu sagaidīja un līdz Rātslaukumam pavadīja policijas ekipāža un skriešanas entuziasti, bet pie finiša arī ģimene un kolēģi ugunsdzēsēji.

Jautāts, kurš posms ceļā bijis grūtākais, Ardzijausks atbildējis, ka tādu nevar nosaukt. «Visi posmi bija grūti, atšķirīgi, interesanti un negaidīti,» viņš atzinis, piebilstot, ka šāds skrējiens vairāk par fiziskajiem spēkiem pārbauda tieši psiholoģisko noturību.

«Daudzi jautā - kas tevi vada? Principā - tikai zinātkāre. Vienmēr gribas ieraudzīt, kas būs aiz tā kalna, aiz tā ceļa līkuma,» viņš stāstījis.

Šis skrējiens bija viens no lielākajiem izaicinājumiem Ardzijauska biogrāfijā. Ik dienas viņš pieveica divas maratona distances - vienu sāka rīta agrumā, kamēr vēl nav iestājies liels karstums, otru vakarpusē, pēc pusdienām un četru piecu stundu diendusas. Nakšņoja lielākoties teltī ceļmalā, bet, ja ceļā bija kāda apdzīvota vieta, atrada naktsmājas tur.

Ceļā viņu pavadīja fotogrāfs un ceļotājs Ģedmants Kropis, kas ne vienreiz vien fotografējis Dakāras ralliju, operators, žurnālists, ceļotājs, motociklists Aids Bubins, kas savulaik automobilī mērojis ceļu no Gambijas caur Dakaru līdz Parīzei, bet ar motociklu 12 dienās no Lisabonas sasniedzis Vladivostoku, un bijušais ugunsdzēsējs Sauļus Ališausks, kas pats no Parīzes līdz Dakarai ceļojis ar divriteni. Vīri iemūžināja viņa skrējienu, palīdzēja sadzīves darbos un veda automobilī visu skrējienam vajadzīgo - ūdens un pārtikas krājumus, drēbes un desmit pārus apavu, no kuriem gan noplēsti tikai seši.

Ceļā Aidam daudz palīdzēja arī vietējie lietuvieši, kuri, jau iepriekš zinot viņa distanci, aicināja uz naktsmājām.

Ardzijausks, kas otrdien svinēs savu 47. dzimšanas dienu, ir pieredzējis maratonskrējējs, kas ar skriešanu aizraujas kopš 1980. gada. Ugunsdzēsības dienestā viņš strādā kopš 1994.gada.

2012.gadā neatlaidīgais lietuvietis 24 dienās veica 1089 kilometrus garu skrējienu apkārt Lietuvai, 2013.gadā apskrēja apkārt Baltijas jūrai, 44 dienās pieveicot 3266 kilometrus, 2014.gadā Amerikas Savienotajās Valstīs noskrēja vairāk nekā 5000 kilometrus no Losandželosas līdz Ņujorkai.

Aida lielākais sapnis ir skriešus veikt ceļu apkārt visai zemeslodei, bet, mierinot ģimeni, viņš solījis jaunus lielus projektus nesākt agrāk par 2020.gadu.

Darbā Viļņas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Ardzijausks atgriezīsies pēc īsa atvaļinājuma.