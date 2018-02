Fotostāsts: Keiptauna - pilsēta, kas maijā varētu palikt bez ūdens

Sākotnējā prognoze paredzēja, ka «Nulles diena» gaidāma jau 16.aprīlī. Taču, beidzoties Rietumkāpas provinces lauksaimniecībām atvēlētajam ūdens daudzumam, daudzas saimniecības pārtraukušas tā izmantošanu. Tas ļāva atlikt drūmo datumu par nepilnu mēnesi.

Maijā Keiptaunā gaidāma lietus sezona, taču nav iespējams paredzēt, cik drīz tā pienāks un kāds būs nokrišņu apjoms.

Pēdējos trīs gadus Keiptaunā valda iepriekš nepieredzēts sausums. 2015. un 2017. gads Keiptaunā bija divi sausākie gadi, kādi jebkad fiksēti. Eksperti uzskata, ka sausuma periodu pastiprināšanās ir klimata pārmaiņu sekas, norāda raidorganizācija CNN.

Keiptaunas dzeramā ūdens problēmu pastiprinājis arī lielais iedzīvotāju skaita pieaugums.

FOTO: AP/Scanpix

Tūristu iecienītajā Keiptaunā ir gan bagātnieku dzīvojamie rajoni okeāna krastā, gan arī neformālas trūcīgo iedzīvotāju apmetnes. Nabadzīgākie iedzīvotāji, kuri ūdeni iegūst no koplietošanas ūdens pumpjiem, dažkārt tiek nepamatoti vainoti ūdens izšķērdēšanā. Trūcīgajos rajonos dzīvo apmēram viens miljons cilvēku - ceturtā daļa no visiem Keiptaunas iedzīvotājiem. Taču trūcīgie patērē tikai 4,5% no Keiptaunas kopējā ūdens patēriņa, aprēķinājuši eksperti.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Lai neizšķērdētu dzeramā ūdens krājumus, to stingri aizliegts izmantot automašīnu mazgāšanai, piebraucamo ceļu tīrīšanai, privāto peldbaseinu piepildīšanai un dārzu laistīšanai. Iedzīvotājiem, kas tērē pārāk daudz ūdens, tiks uzlikts naudassods.

Raidorganizācija «Euronews» ziņo, ka Keiptaunas iedzīvotāji naktī spiesti stāvēt rindās, lai piepildītu līdzatnestos plastmasas konteinerus ar ūdeni - ne vairāk par atļautajiem 50 litriem dienā. Tas ir septiņas reizes mazāk, nekā vidēji dienā patērē parasts amerikānis, aprēķinājusi organizācija «World Water Council».

«Es ceru, ka «Nulles diena» nekad nepienāks,» sacīja Salejs van der Šifs, kurš neilgi pirms pusnakts Ņūlendas rajonā stāvēja garā rindā, lai iesmeltu ūdeni no avota. «Bet es redzu, cik daudz cilvēku šeit ir un kāds ir izmisums pēc ūdens.

Mēs drīz sapratīsim, ka ūdens ir vērtīgāks par naftu.»

Avotu visu cauru diennakti apsargā ne mazāk kā trīs sargi.