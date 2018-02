Bērni izālējas tiešajā ēterā. Kā tagad klājas nejaušajai interneta sensācijai - Robertam Kellijam?

«Visi mediju cilvēki, ko pazīstu, vienmēr saka - izrādei ir jāturpinās. Tāpēc es centos skatīties taisni uz priekšu, kamēr notika viss šis haoss, cerot, ka producents Džeimss Menedess pārtrauks video. Pēc tam domājām, ka jūs mums vairs nekad nezvanīsiet,» intervijā raidorganizācijai BBC smejoties stāsta Kellijs. «Domāju, ka manai komentētāja karjerai televīzijā ir pienācis gals.»

Taču tagad Kellijs iemantojis negaidītu slavu. Garāmgājēji viņu cenšas nofotografēt, «kāpjot ārā no taksometra un pērkot pienu», stāsta politikas komentētājs.

«Reiz kāds policists palūdza ar mani nofotografēties,» atklāj Kellijs. «Pirms divām dienām es devos cauri britu robežkontrolei, un arī tur darbinieks mani atpazina. Pagājušonedēļ biju Omānā, un arī tur mani pazina. Tas ir dīvaini. Nekad neesmu gribējis būs slavenība - tas nav tas, ar ko es nodarbojos.»

I will be on @BBCWorld in an hour to talk about...whatever - you just wanna know if I am going to leave my office door open or not— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) January 1, 2018