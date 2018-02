Fotostāsts: Manilas graustu rajons nežēlīgā narkokara ēnā

Kad Filipīnu galvaspilsētā Manila satumst, reti kura no 700 graustu rajonā dzīvojošajām ģimenēm uzdrīkstas spert kāju ārpus savām mājām. Trūcīgo iedzīvotāju rajons, kam dots nosaukums «Tirgus 3», kļuvis par vienu no frontēm nelikumīgajā un asiņainajā karā pret narkotikām, ko valdība sāka pēc prezidenta Rodrigo Dutertes stāšanās amatā 2016.gada jūnijā, vēsta aģentūra «Reuters».

Desmitiem graustu rajonā dzīvojošo filipīniešu ir zaudējuši dzīvību. Palikušie dzīvo bailēs no maskētiem vīriem, kuri ar spēku nezināmā virzienā aizved cilvēkus, un bēdīgi slavenajām «klauvēšanas» operācijām. Pieklauvējot pie durvīm, policija it kā dod narkodīleriem iespēju padoties, taču šādi apciemojumi daudzkārt beigušies letāli.

«Daudzi cilvēki ir prom. Viņiem bail no klauvēšanas,» stāsta 56 gadus vecā «Tirgus 3» iedzīvotāja Nenita Bravo. «Nevar nemaz izskaitīt, jo viņu ir tik daudz.»

Vairākas stundas vai dienas pēc šīm vizītēm netālu no graustu rajona parasti tiek atrasti «apciemoto» līķi. Taču policija noliedz, ka Dutertes karā pret narkotikām cilvēki tiktu nogalināti bez likumīga pamata. Savukārt graustu iedzīvotāji stāsta, ka kopš Dutertes ievēlēšanas tur izliets daudz vairāk asiņu nekā pirms tam.

«Kopš Dutertes nākšanas pie varas ir vairāk slepkavību. Tas ir ļoti bēdīgi, īpaši tāpēc, ka nogalinātas arī daudzas sievietes,» uzsver 73 gadus vecais Visitasjons Kastelano. «[Narkotirgoņus] vajadzētu likt cietumā. Bet ne nogalināt.»

Manilas rajonā, kas atrodas pie jūras, valda liels bezdarbs un stabilu, ilglaicīgu darbu ir maz. Tur valda liela nabadzība, un šādā vidē plaukst noziedzība, kā arī narkotiku tirgošana un lietošana. Īpaši izplatīts ir «šabu» - metamfetamīns, kas, Dutertes vārdiem, spējot iznīcināt veselu filipīniešu paaudzi.

28 gadus vecs vīrietis, kurš lietoja un tirgoja «šabu», «Reuters» žurnālistiem stāsta, ka 2016.gada augustā - vienā no narkokara asiņainākajiem posmiem - tika nogalināta viņa partnere un piecu bērnu māte. Viņas līķis tika atrasts ar šautām brūcēm galvā un krūtīs. Vīrietis, kurš savu vārdu neatklāja, aizbēga no «Tirgus 3». Viņa draugi vai nu izdarīja to pašu, vai arī tika nogalināti, stāsta bijušais narkomāns.

Pēc neveiksmīga pašnāvības mēģinājuma viņa veselība ir slikta, viņš ir izvārdzis un ielaistas tuberkulozes dēļ bieži klepo. Par viņa nepieaugušajiem bērniem gādā mūķenes klosterī.