Krievijā draud bloķēt Navaļnija izmeklēšanu par Prihodjko un Deripasku

Pamatojums lapas iekļaušanai aizliegto vietņu sarakstā ir Krasnodaras novada Ustjlabinskas rajona tiesas spriedums. Kā norāda Navaļnijs, spriežot pēc tiesas lēmuma, patiesībā visa viņa vietne «navalny.com» pasludināta par «informāciju, kuras izplatīšana aizliegta Krievijas Federācijā».

Saskaņā ar likumu lapa tiks bloķēta, ja diennakts laikā pēc paziņojuma saņemšanas par lapas iekļaušanu aizliegto vietņu sarakstā tās saturs netiks dzēsts.

Navaļnijs ceturtdien publicēja izmeklēšanas materiālus, kuros Prihodjko vainots par īpašas labvēlības saņemšanu Deripaskas, kurš bijis saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trampa bijušo vēlēšanu kampaņas vadītāju Polu Manafortu.

Publicētajos materiālos izmantots sociālo mediju konts, kas pieder kādai, cik var noprast, pavieglas uzvedības sievietei, kura apgalvo, ka viņai bijusi dēka ar Deripasku. Sieviete, kura pati sevi sauc par Nastju Ribku, ir uzrakstījusi grāmatu par savu darbu eskortservisā un intervijā Krievijas televīzijai pērn sacīja, ka laika pavadīšanai uz Deripaskas jahtas viņu nolīgusi kāda modeļu aģentūra.

Ribka 2016.gadā publicēja vairākus video, kuros Deripaska redzams uz savas jahtas, runājot ar Prihodjko.

Vienā video fragmentā Deripaska skaidro sievietei, kāpēc Krievijas un ASV attiecības ir tik sliktas.

>> Anti-corruption activist/politician Alexey @Navalny connects some explosive Trump-Russia dots: Oleg Deripaska transmitted Trump campaign info from Paul Manafort to the Kremlin in a secret meeting on a yacht in August 2016. https://t.co/axgyNmZRKi h/t @SethAbramson #maddow— Paula Chertok🗽 (@PaulaChertok) February 9, 2018