Pie Maskavas avarē Krievijas pasažieru lidmašīna, 71 bojāgājušais

Ziņu aģentūra «Interfax», atsaucoties uz avotu avārijas dienestos, ziņo, ka visi cilvēki, kas atradās lidmašīnā, visticamāk, gājuši bojā.

«Interfax» vēsta, ka lidmašīna pirms nogāšanās aizdegusies un lidmašīnas atlūzas izkaisītas plašā teritorijā.

Lidmašīna pazudusi no radaru ekrāniem pāris minūtes pēc pacelšanās un avarējusi aptuveni 80 km uz dienvidaustrumiem no Maskavas.

Arī aģentūra TASS vēsta, ka izdzīvojušo nav. «Atrasti lidmašīnas fragmenti. Neviens nav izdzīvojis,» atsaucoties uz anonīmu avotu, ziņo TASS.

Aviokompānijas «Saratov Airlines» lidmašīna «Antonov An-148» bija ceļā no Maskavas Domodedovas lidostas uz Orsku, kas atrodas netālu no Krievijas robežas ar Kazahstānu.

Lidaparātā atradās 65 pasažieri un seši apkalpes locekļi.

Lidojumu izsekošanas servisa «Flight Radar» informācija par lidmašīnu:

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018