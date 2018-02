Pasažieru lidmašīnas avārija Krievijā: kas zināms par notikušo?

Aviokompānijas «Saratov Airlines» lidmašīna «Antonov An-148» bija ceļā no Maskavas Domodedovas lidostas uz Orsku, kas atrodas netālu no Krievijas robežas ar Kazahstānu. Neilgi pēc pacelšanās lidmašīna sāka krist no apmēram divu kilometru augstuma. Lidmašīna avarēja apmēram 80 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Maskavas.

Dažas minūtes pēc pacelšanās pārtrūka lidmašīnas sakari ar dispečeru. No tās netika saņemts ziņojums par ārkārtas situāciju. Aculiecinieki stāsta, ka lidmašīna gaisā esot uzliesmojusi, vēsta vietējie mediji.

Tiek izskatīta versija par tehniskām problēmām vai nu lidmašīnas motora, vai arī sniega un apledojuma dēļ, bet pagaidām netiek pilnībā izslēgts arī tas, ka notikušais varētu būt bijis terorakts, norāda portāls «gazeta.ru».

Aviokompānija aģentūrai TASS teikusi, ka lidmašīnu esot vadījuši divi pieredzējuši piloti. 1966.gadā dzimušais Valērijs Gubanovs vairāk nekā pusi no 5000 nolidotajām stundām esot pavadījis tieši tāda tipa lidmašīnās kā «Antonox An-148». Otrajam pilotam - 1973.gadā dzimušajam Sergejam Gambarjanam - bija mazāks stāžs šāda veida lidmašīnās, proti, 812 stundas.

Naktī uz pirmdienu tika pārtraukta glābšanas operācija. Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija paziņoja, ka visi lidmašīnas salonā atradušies cilvēki ir miruši un izdzīvojušos cerību atrast neesot. Līdz ar to avārijas vietā turpinājās tikai meklēšanas operācija.

Mirušo vidū bija trīs bērni no piecu līdz 17 gadu vecumam, liecina publiskotais bojāgājušo saraksts.

«Gazeta.ru» ziņo, ka bojāgājušo vidū ir arī divi tehniķi, kuri pirms reisa pārbaudīja un sagtavoja lidmašīnu.

Ārkārtas situāciju ministrs Vladimirs Pučkovs naktī sacīja, ka lidmašīnas atlūzu un bojāgājušo meklēšana varētu turpināties vēl līdz pat septiņām dienām.

Avārijas vietā ir simtiem glābēju un žurnālistu. Orskas lidostā tiek noliktas sveces un mīkstās rotaļlietas bojāgājušo piemiņai.

Saistībā ar notikušo ierosināta lieta par gaisa satiksmes līdzekļa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā miruši divi vai vairāk cilvēki.

Šī ir pirmā lielas pasažieru lidmašīnas avārija vairāk nekā gada laikā. 2017.gads civilajā aviācijā bija ļoti drošs, uzsver BBC.