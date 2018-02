Sīrijas kurdu gūstā atrodas liels skaits «Islāma valsts» kaujinieku no ārzemēm

Sīrijas kurdu zemessardze, kas sadarbojas ar ASV vadīto koalīciju cīņā ar teroristisko grupējumu «Islāma valsts», pirmdien paziņojusi, ka tās gūstā atrodas «milzums» ārvalstu kaujinieku un ka neviena no to izcelsmes valstīm nevēlas viņus uzņemt atpakaļ.

Tautas Aizsardzības vienību (YPG) komandieris Sipans Hemo telefonkonferencē pavēstīja žurnālistiem, ka vairāk nekā puse sagūstīto kaujās pret «Islāma valsti» ir ārvalstu kaujinieki, kas Sīrijā ieradušies no visas pasaules, tai skaitā no Krievijas, Eiropas, Ķīnas un Japānas, kā arī no citām arābu valstīm.

Šo kaujinieku turpmākais liktenis joprojām nav skaidrs, un to saukšanu tiesas priekšā joprojām kavē debates, kas īpaši karstas ir Eiropā, vai tiem ļaut atgriezties.

Hemo nenosauca konkrētu viņa komandēto vienību saņemto gūstekņu skaitu, taču piebilda, ka viņu uzturēšana esot liels slogs.

Viņš norādīja, ka YPG oficiāli pieprasījusi to ārvalstu valdībām, no kurienes sagūstītie kaujinieki ieradušies, uzņemt atpakaļ savus pilsoņus un pašām tos tiesāt.

Visvairāk starp gūstekņiem esot Krievijas, Eiropas valstu un arābu valstu pilsoņu.

Hemo piebilda, ka, pretstatā ārvalstniekiem, liela daļa vietējo kaujinieku tikuši piespiesti sadarboties ar «Islāma valsti».