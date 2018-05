Pie ASV Nacionālās drošības aģentūras notikusi apšaude; viens cilvēks aizturēts

(Papildināta ziņa.)

Fortmīdas garnizona pārstāve Šerila Filipsa telefonsarunā ar AP apstiprināja, ka apšaudē ēkas ārpusē esot ievainots viens cilvēks, kurš nogādāts slimnīcā.

«Situācija tiek kontrolēta un pašlaik nav nekādu draudu drošībai,» viņa piebilda.

Kā vēsta LETA, vēl vairākas stundas pēc incidenta, kas notika ap plkst.7 (ap plkst.14 pēc Latvijas laika) nav pilnīgas skaidrības nedz par to, kas šāvis, nedz par to, kas cietis.

NSA paziņojumā teikts, ka «apkārtnes slimnīcās nogādātas vairākas personas, taču sākotnējās ziņas šobrīd neliecina, ka ir ievainojumi, kas saistīti ar šo apšaudi».

Tomēr iepriekš NSA pārstāvis aģentūrai AFP sacīja, ka apšaudē viens cilvēks ievainots.

Savukārt televīzijas kanāla ABC vietējā filiāle ziņoja, ka apšaudē ievainoti trīs cilvēki un ka par tās sarīkošanu aizdomās turētā persona ir aizturēta.

Izmeklēšanu uzņēmies Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).

Kāds avots tiesībsargāšanas iestādēs aģentūrai AFP atzinis, ka pagaidām ir pāragri spriest, vai notikušais bijis uzbrukums NSA.

ASV prezidentam Donaldam Trampam paziņots par apšaudi. Baltais nams «domās un lūgšanās» ir ar visiem, kurus šis notikums skāris, sacīja preses pārstāve Lindsija Voltera.

#BREAKING: @Chopper4Brad over the scene of an apparent shooting at the entrance of the NSA. At least one suspect appears to be taken into custody. pic.twitter.com/ptMpwkubGE— Tom Lynch (@TomLynch_) February 14, 2018