ASV vidusskolā notikusi apšaude, kurā nogalināti 17 cilvēki

Apšaude izcēlās Pārklendas pilsētas Mārdžorijas Stounmenas Daglasas vidusskolā, un tajā nogalināti 17 cilvēki, paziņoja Brovardas apgabala šerifs.

Telekanāls «ABC News», atsaucoties uz diviem tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem notikuma vietā, bija minējis 15 bojāgājušos. Telekanāls CNN, arī atsaucoties uz ziņu avotiem tiesībsargājošās iestādēs, bija ziņojis par 16 nogalinātajiem.

Ugunsdzēsēji pirms tam bija paziņojuši, ka incidentā ir ievainoti no 20 līdz 50 cilvēku.

Varas iestādes paziņoja, ka ir aizturējušas cilvēku, kuru tur aizdomās par uguns atklāšanu skolā.

WATCH: Video appears to show police officers surrounding one person in handcuffs. Man who appears in video fits the description previously reported. This is still considered an active shooter situation. Story still developing pic.twitter.com/5AmnorbpGO— CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 14, 2018