Francijā atrastas pagājušajā vasarā no kāzām pazudušās meitenes mirstīgās atliekas

Francijas policija ceturtdien paziņoja, ka atrastas pagājušā gada vasarā no kāzām Grenoblē pazudušās deviņus gadus vecās meitenes Malisas mirstīgās atliekas, vēsta raidorganizācija «Euronews». Dienu iepriekš viņas noslepkavošanā atzinās 34 gadus vecais bijušais karavīrs Nordals Lelandē.

Malisa pazuda no kāzu svinībām Francijas Alpos netālu no Grenobles. Jau no paša sākuma par galveno aizdomās turamo tika uzskatīts Lelandē, kurš arī bija kāzu apmeklētāju vidū.

Izmeklētāji viņu iztaujāja par kādu nesen atrastu pierādījumu - asiņu traipu Lelandē automašīnas salonā zem paklājiņa. Laboratorijā noskaidrojās, ka tās ir Malisas asinis.

Meitenes mirstīgās atliekas tika atrastas nomaļā vietā kalnos.

Novembrī Lelandē tika uzrādīta apsūdzība par kāda jauna karavīra slepkavību. Tajā laikā pilnā sparā ritēja izmeklēšana par Malisas pazušanu.

Vēl 11 ģimenes, kuru locekļi pazuduši šajā reģionā, lūgušas izmeklētājiem pētīt iespējamo saistību ar Lelandē.