Jaunzēlande gatavojas postošajam ciklonam «Gita»

Aizsardzības spēku pārstāvji izvietoti apvidos, kurus vētra varētu skart vissmagāk, sacīja premjerministre Džasinda Ārdērna, piebilstot, ka parlamentā darba gatavībā ir civilās aizsardzības koordinācijas vienība, kas var tikt aktivizēta, ja tas būs nepieciešams.

Lidsabiedrība «Air New Zealand» otrdien atcēlusi visus lidojumus no galvaspilsētas Velingtonas un uz to, bet tūristu iecienītais dzelzceļa uzņēmums «TranzAlpine» atcēlis visus braucienus otrdien un trešdien.

Spēcīgo lietavu dēļ upēs var sākties plūdi, brīdināja «MetService». Paisuma un augsto viļņu, kas var sasniegt sešus metrus, dēļ plūdu draudi pastāv arī piekrastes rajonos.

Spēcīgais vējš, kas brāzmās var sasniegt ātrumu 150 kilometri stundā (42 metri sekundē), var nodarīt postījumus kokiem, elektrolīnijām un ēkām.