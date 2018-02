Ciklons «Gita» Jaunzēlandē: no ārpasaules nošķirti 1000 tūristu

Līdz 1000 tūristu trešdien tika nošķirti no ārpasaules Jaunzēlandes Zelta līcī, kad šo valsti skāra ciklona «Gita» «aste», paziņoja amatpersonas. Varas iestādes paziņoja, ka milzīgu zemes nogruvumu dēļ ir slēgta galvenā automaģistrāle uz Zelta līci Dienvidsalas ziemeļos, tāpēc tās apsver prāmju nosūtīšanu atpūtnieku aizvešanai no šā nomaļā rajona.

Citur Jaunzēlandē vētra pārtrauca elektroapgādi desmitiem tūkstošu mājokļu, nogāza kokus un aizskaloja ceļus.

Ciklons «Gita» pagājušonedēļ bija nodarījis plašus postījumus Tongā, Samoā un Fidži kā piektās kategorijas supervētra.

Ciklons vēlāk kļuva vājāks, tomēr tā «aste», naktī uz trešdienu sasniedzot Jaunzēlandi, atnesa vējus ar stiprumu 39 metri sekundē un apmēram 200 milimetrus nokrišņu.

Septiņas pašvaldības, tai skaitā Dienvidsalas galvenā pilsēta Kraistčērča, otrdien izsludināja ārkārtas stāvokli sakarā ar ciklona tuvošanos.

Vairums šo pašvaldību trešdienas rītā ziņoja, ka laikapstākļi nav bijuši tik ekstrēmi, kā bija prognozēts. Vissmagāk tika skarts Dienvidsalas ziemeļu gals.

Tasmāna rajona pašvaldības mērs Ričards Kemptorns paziņoja, ka tiks apsvērti visi transporta varianti, ja neizdosies ātri atjaunot autoceļu uz Zelta līci.

«Prāmis, liellaiva un dažiem cilvēkiem – gaisa transports ... mums ir 5000 iedzīvotāju, kuriem jāēd, un arī atpūtnieki,» teica mērs.

«Pašlaik tur varētu būt simtiem vai pat vairāk nekā 1000 cilvēku, kas gribētu doties prom un turpināt savu ceļojumu,» sacīja Kemptorns.

Meteoroloģiskais dienests «MetService» informēja, ka trešdienas rītā vētra bija pārvietojusies uz jūru dienvidos no Kraistčērčas.

Gatavojoties ciklonam «Gita», Jaunzēlandē otrdien bija slēgtas skolas un atcelti avioreisi.

Aizsardzības spēku pārstāvji tika izvietoti apvidos, kurus vētra varētu skart vissmagāk, sacīja premjerministre Džasinda Ārdērna, piebilstot, ka parlamentā darba gatavībā ir civilās aizsardzības koordinācijas vienība, kas var tikt aktivizēta, ja tas būs nepieciešams.

Lidsabiedrība «Air New Zealand» otrdien atcēla visus lidojumus no galvaspilsētas Velingtonas un uz to, bet tūristu iecienītais dzelzceļa uzņēmums «TranzAlpine» atcēla visus braucienus otrdien un trešdien.