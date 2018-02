No cietumsoda izvairās vīrietis, kura dēls uz Spāniju tika vests čemodānā

Kotdivuāras pilsonis, kurš organizējis sava dēla ievešanu no Marokas Spānijā, paslēpjot čemodānā, izvairījies no cietumsoda, ziņo Lielbritānijas raidsabiedrība BBC. 2015.gadā Spānijai piederošajā Seutas anklāvā Ziemeļāfrikas piekrastē, veicot no Marokas ieceļojošo cilvēku pārbaudi, kādas sievietes čemodānā tika atrasts astoņus gadus vecs zēns.