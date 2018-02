Peru no kraujas nogāžoties autobusam, dzīvību zaudējuši vismaz 36 cilvēki, trešdien vēsta raidorganizācija «Canal N».

Autobuss braucis pa Panamerikas šoseju netālu no Kamanas, Arekipas reģionā. Autobuss kritis no 200 metru augstuma netālu no Okonas tilta.

Vairāki ievainotie ar helikopteriem nogādāti slimnīcās. Miglas dēļ redzamība avārijas vietā ir ierobežota.