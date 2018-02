Lielbritānijā brīdina par «briesmoni no austrumiem» - lielu aukstumu un sniegu

Arī Lielbritānijai tuvojas liels aukstums, kas nodēvēts par briesmoni no austrumiem («Beast from the East»). Nacionālais meteoroloģijas dienests «Met Office» brīdina, ka nākamnedēļ gaidāmais aukstuma vilnis Anglijā var kļūt par spēcīgāko pēdējo gadu laikā. Gaidāms arī pirmais lielais sniegs šajā ziemā, kas vietām izraisīs satiksmes haosu, lielākās problēmas iespējamas Anglijas austrumu un dienvidaustrumu daļā.