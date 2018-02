Aiztur Alekseju Navaļniju; Krievijas prezidenta vēlēšanas viņš varētu sagaidīt ieslodzījumā

Такое грустное лицо у меня не потому что меня задержали. А потому что зуб болит - эффектное задержание состоялось прямо на выходе из стоматологии. Хорошо хоть прямо туда не забежали и из-под бормашины не вытащили.

