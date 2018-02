ASV īpašais prokurors izvirza jaunas apsūdzības Manafortam un Geitsam

Millera birojs paziņoja, ka Manaforts un Geitss tiek apsūdzēti nepatiesu nodokļu deklarāciju iesniegšanā, neinformēšanā par finanšu kontiem ārvalstīs un banku krāpniecībā.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem Manaforts tiek apsūdzēts vairāk nekā 30 miljonu ASV dolāru lielu ienākumu atmazgāšanā, kurus viņš ar Geitsa palīdzību slēpis no ASV iestādēm.

Manaforts 2016.gada jūlijā kļuva par Trampa kampaņas vadītāju, bet pēc diviem mēnešiem bija spiests atkāpties, gaismā nākot faktiem par viņa darījumiem ar Kremļa atbalstīto Ukrainas eksprezidentu Viktoru Janukoviču. Trampa ilggadējais biznesa partneris Riks Geitss iesaistījās viņa kampaņā, kad par tās vadītāju kļuva Manaforts.

Millers oktobrī izvirzīja Geitsam un Manafortam apsūdzības 12 punktos, tostarp par nepatiesu ziņu sniegšanu, naudas atmazgāšanu un nereģistrēšanos kā ārvalstu aģentiem.

Ceturtdien izvirzītajās apsūdzībās Manaforta atmazgātās naudas daudzums ir palielināts līdz vairāk nekā 30 miljoniem dolāru.

Jaunajās apsūdzībās Manafortam un Geitsam tiek inkriminēta dokumentu viltošana, lai uzpūstu savu uzņēmumu ienākumus, un šo viltoto dokumentu izmantošana kredītu iegūšanai. Manaforts arī tiek apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļiem laikā no 2010. līdz 2014.gadam un par savu kontu ārvalstu bankās slēpšanu dažos no šiem gadiem.