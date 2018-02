Sniegoti kadri: Romā uz laiku slēdz Kolizeju, Vatikānā pikojas priesteri

Roma pieredzēja pirmo sniegu sešu gadu laikā. Sniega segas biezums dažviet pilsētas centrā sasniedza piecus centimetrus, bet ārpus tā - līdz pat pusmetram.

Itālijas Civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka galvaspilsētas ielu tīrīšanā iesaistīšoties Itālijas armija. Tika slēgti vairāki populāri tūrisma objekti, topstarp Romas Kolizejs.

Sniega dēļ traucēta ceļu, gaisa un dzelzceļa satiksme. Kavēšanās gaidāma abās Romas lidostās.

Tikmēr Vatikānā, kur sniega sega noklājusi Svētā Pētera laukumu, tiek baudīti ziemas prieki. Priesteri no Gregoriāņu universitātes, kas atrodas netālu no Vatikāna, uz brīdi atsacījās no amata uzliktās nopietnības un apmētāja viens otru ar pikām.

Drēgnajā rītā fotogrāfijām ar Svētā Pētera baziliku fonā pozēja arī jezuītu priesteri no ASV. «Romā snieg pirmoreiz pēc piecu gadu pārtraukuma,» sacīja viens no priesteriem. «Mēs esam ļoti priecīgi.»