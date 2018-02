Aukstuma vilnis: dažviet Eiropā valda lielāks sals nekā aiz Ziemeļu polārā loka

Trešdien lielā daļā Eiropas turpinās ziemas spelgonis, ko no Sibīrijas atnesušas par «briesmoni no austrumiem» iesauktās gaisa masas. Kamēr sniegs un aukstums izraisījis haosu Lielbritānijā, Itālijā un citās vietās, kur gaisa temperatūras nokrišana zem nulles ir samērā reta parādība, ziemeļu polārajā apgabalā Arktikā tiek aizvadīta viena no siltākajām ziemām novērojumu vēsturē, vēsta «The Washington Post».