Ieroču kults ASV: Pensilvānijas baznīcā iesvēta laulības un triecienšautenes

Baltās kleitās ģērbušās sievietes un tumšos uzvalkos tērpti vīrieši rokās turēja uzbrukuma ieročus, ko baznīca bija lūgusi ņemt līdzi nepielādētus. Vairāki ceremonijas dalībnieki valkāja kroņus (daži no tiem bija veidoti no patronām), bet garīdznieki tikmēr bija uzvilkuši baltus un koši rozā talārus.

Baznīca atrodas Pokono kalnos apmēram 160 kilometru attālumā no Filadelfijas. Unifikācijas baznīcu nodibināja korejiešu garīdznieks un uzņēmējs Muns Sunmjuns, bet pēc viņa nāves 2012.gadā reliģiskās kustības vadītāja pienākumus uzņēmās viņa dēls Muns Hjundžins. Viņš trešdienas ceremonijā iesvētīja apmēram 250 pārus un viņu ieročus.

FOTO: AP/Scanpix

Ceremonijas plānošana sākās ilgi pirms traģiskās apšaudes Mārdžorijas Stounmenas Daglasas vidusskolā Pārklendā, Floridas štatā, uzsver baznīcas pārstāvis. 14.februārī 19 gadus vecs jaunietis atklāja uguni uz audzēkņiem skolā, kurā viņš kādreiz mācījās. Viņš izmantoja «AR-15» triecienšauteni.

Unifikācijas baznīcas tuvumā atrodas pamatskola. Ceremonijas dienā mācības tika pārceltas uz citu vietu, lai distancētu bērnus no bruņotajiem pāriem un mācītājiem, liecina informācija Volenpopekas skolu apgabala mājaslapā.

FOTO: AFP/Scanpix

Muns piebalsojis ASV prezidenta Donalda Trampa izteiktajam viedoklim, ka Floridas skolas skolotājiem esot vajadzējis būt apbruņotiem. Šo priekšlikumu nosodījušas skolotāju arodbiedrības un liela daļa ASV iedzīvotāju.

Muna baznīca atsaucas uz Bībeles Jaunās derības pēdējās grāmatas - Jāņa atklāsmes grāmatas - pantiem, kuros pieminēti «dzelzs stieņi», ar ko, pēc viņa domām, esot apzīmēti ieroči. «Mums «dzelzs stieņu» spēks jāizmanto nevis bruņošanai vai apspiešanai, kā tas darīts pasaules sātaniskajās karaļvalstīs, bet gan lai pasargātu Dieva bērnus,» viņš saka.

Pēc apšaudes vairāki simti Mārdžorijas Stounmenas Daglasas vidusskolas audzēkņi un skolēni no citām skolā visā valstī izgāja demonstrācijās, pieprasot lielāku drošību skolās un ieroču vardarbības izbeigšanu. Demonstrācijas notika dienu pēc tam, kad Floridas likumdevēji ar lielu balsu pārsvaru noraidīja likumprojektu par pusautomātisko šauteņu aizliegšanu.

ASV lielākā sporta veikalu ķēde «Dick's Sporting Goods» šonedēļ paziņoja, ka pārtrauks tirgot uzbrukuma ieročus. Gan «Dick's Sporting Goods», gan «Walmart» veikalu tīkls apņēmušies netirgot ieročus personām, kas jaunākas par 21 gadu.

Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps, kurš tika izvirzīts no republikāņu partijas, šķiet mainījis nostāju ieroču jautājumā. Ceturtdien Tramps tiešajā ēterā likumdevējiem no demokrātu un republikāņu partijām ieteica «nebaidīties» no ietekmīgā ieroču lobija Nacionālās šaujamieroču asociācijas (NRA) un mudināja izstrādāt «stipru» ieroču reformu. Tramps ierosināja pastiprināt ieroču pircēju pārbaudes, kā arī pacelt minimālo vecumu, no kura atļauts iegādāties šautenes, no 18 gadiem līdz 21 gadam.