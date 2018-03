Lielbritānijas policija apsūdz trīs vīriešus saistībā ar sprādzienu Lesterā

Aizdomās turētie tika apsūdzēti tīšā dedzināšanā ar nolūku apdraudēt cilvēku dzīvības un piecās slepkavībās, paziņoja Lesteršīras grāfistes policija.

Sprādzienā sagruva divstāvu nams, kura pirmajā stāvā atradās neliels poļu veikals, bet virs tā dzīvoklis.

Sprādzienā gāja bojā 46 gadus veca sieviete un divi viņas dēli pusaudži, viena šī pusaudža draudzene 18 gadu vecumā un 22 gadus vecā Viktorija Ijevļeva no Latvijas, kas bija tikko sākusi strādāt veikalā un sprādziena brīdī atradās tur.

Apsūdzētie ir nedaudz vecāki par 30 gadiem. Viens no viņiem ir no Lesteras, otrs – no Koventrijas, bet trešais – no Oldemas Anglijas ziemeļrietumos. Ir gaidāms, ka pirmdien viņi stāsies tiesas priekšā.

Apsūdzētie tika aizturēti trešdien. Policija piektdien aizturēja vēl divus vīriešus no Anglijas austrumiem un turpina viņus nopratināt.