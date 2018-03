Fotostāsts: hinduisti krāsaini aizvada Holi svētkus

Krāsu svētkos tiek svinēta labā uzvara pār ļauno un siltā laika iestāšanās, kā arī piesaukta laba raža.

Holi festivāla galvenā daļa - krāsu eksplozija, mētājoties ar ziliem, sārtiem un dzelteniem pūderiem, - šogad tika atzīmēta piektdien, 2.martā. Taču vairākos reģionos svētki kopumā ilgst apmēram nedēļu.

FOTO: AFP/Scanpix

Tiek uzskatīts, ka Holi pirmsākumi meklējami kādā 4. gadsimta dzejolī, bet apmēram 300 gadus vēlāk svētki tika aprakstīti Ziemeļindijas imperatora Haršas sacerētā lugā «Ratnavali».

«Vērojiet diženā mīlas festivāla skaistumu, kas rosina maņas, kad cieminieki dejo brūnganā ūdenī, kas tiek mests... Viss iekrāsojas dzeltensārts, kad visur tiek izmētātas smaržīga pūdera saujas,» teikts lugā.

FOTO: AFP/Scanpix

Svētku pamatā ir hinduistu leģenda par Holiku - pamācošs stāsts par to, kā galu galā labais vienmēr uzvar ļauno. Savukārt tradīcija mētāties ar krāsaino pūderi cēlusies no hinduistu mīta par Radas un Krišnas mīlasstāstu. Krišna tiek attēlots ar zilu ādas krāsu, savukārt viņa mīļotajai Radai bija gaiša āda. Krišna par to esot pasūdzējies mātei, kura ieteikusi nosmērēt iemīļoto ar krāsu. No tā cēlusies tradīcija Holi svētkos «izkrāsot» savus mīļos - ģimeni un draugus, ziņo raidorganizācija CNN.

FOTO: reuters/scnpix

Tomēr šogad svētkus Indijā pavadīja sūdzības, ka vīrieši Holi svētkus izmantojot kā ieganstu, lai apmētātu sievietes ar baloniem, kas pildīti ar ūdeni, krāsu vai pat ķermeņa šķidrumiem. Tā rezultātā Deli policija nāca klajā ar paziņojumu, ka svētku laikā balonu mešana uz cilvēkiem, kas to nevēlas, ir sodāma, vēsta portāls «India Today».

«Neapvainojies, ir taču Holi» - šo teicienu bieži izmanto tad, ja svētku laikā kāds negribot tiek apmētāts ar krāsaino pūderi vai ūdens baloniem.