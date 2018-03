Austrālijā atrasta 132 gadus sena zīmīte pudelē

Rietumaustrālijas pludmalē atrasta viena no vecākajām zināmajām zīmītēm pudelē, kura pirms 132 gadiem pārmesta pār Vācijas kuģa bortu Indijas okeānā.

Vēsturisko atklājumu izdarījusi austrāliete Tonja Ilmena, kura pastaigājusies kāpās salā 180 kilometrus uz ziemeļiem no Rietumaustrālijas galvaspilsētas Pērtas.

«Tā izskatījās pēc jaukas vecas pudeles, tāpēc es to pacēlu ar domu, ka tā varētu labi izskatīties manā grāmatplauktā,» sacīja Ilmena. «Zīmīti atrada dēla draudzene, kad izkratīja smiltis. Zīmīte bija mitra, cieši sarullēta un apsieta. Mēs to aiznesām mājās un izžāvējām. Kad to atvērām, ieraudzījām, ka tā ir drukātā veidā vācu valodā ar ļoti blāvu vāciski ar roku rakstītu tekstu.»

Zīmīte datēta ar 1886.gada 12.jūniju.

Zīmītes aizmugurē tās autors lūdz atradēju uzrakstīt, kad un kur pudele atrasta, un to nogādāt vai nu Vācijas jūras observatorijā Hamburgā vai tuvākajā Vācijas konsulātā.

Ilmena pudeli ar zīmīti atrada šā gada 21.janvārī, paziņoja Rietumaustrālijas muzeja preses pārstāve.

Pudele tika izmesta no Vācijas baržas «Paula» 69 gadus ilgā Vācijas jūras observatorijas eksperimenta ietvaros, lai saprastu globālās okeāna straumes un atrastu ātrākus, efektīvākus kuģu ceļus, paziņoja Rietumaustrālijas muzejs.