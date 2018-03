ASV uzņēmumi sāk norobežoties no «nesatricināmā» šaujamieroču lobija

Pēc 14.februāra apšaudes skolā Floridā, ASV, NSA «nesagraujamās» pozīcijas sākušas nedaudz ļodzīties – lēnām sācis mainīties ir ne tikai politiskais noskaņojums ieroču jautājumā, reaģēt sāk arī ASV korporatīvā pasaule.

Uzņēmumu norobežošanās no NRA sākās aptuveni nedēļu pēc apšaudes Floridā.

22.februārī banka «First National Bank of Omaha» paziņoja, ka, ņemot vērā atsauksmes no klientiem, pieņemts lēmums pārstāt izsniegt kredītkartes ar NRA simboliku.

Apšaudē cietušās Floridas Pārklendas pilsētas Mārdžorijas Daglasas Stounmenas vidusskolas audzēkņi, ieroču aprites ierobežošanas aktīvisti un citas sabiedrības grupas sāka sociālajā tīklā «Twitter» kampaņu «#BoycottNRA» («#BoikotēNRA»), tādējādi izdarot spiedienu arī uz uzņēmumiem.

Dažu dienu laikā pēc šīs kampaņas sākuma vairāki uzņēmumi paziņoja par atlaižu atcelšanu NRA biedriem. Starp šiem uzņēmumiem bija ASV lidsabiedrības «Delta» un «United», apdrošinātājs «MetLife», pretvīrusu programmatūras kompānija «Symantec», kā arī trīs lielākie ASV automašīnu nomas uzņēmumi - «Avis Budget Group», «Hertz» un «Enterprise Holdings».

Apdrošinātājs «Chubb» un apdrošināšanas brokeruzņēmums «Lockton» paziņoja, ka atceļ apdrošināšanas programmu «NRA Carry Guard», kas paredzēja apdrošināšanu NRA biedriem, lai segtu iespējamās tiesvedības izmaksas šaujamieroču lietošanas lietās.

«NRA Carry Guard» kritiķi šo programmu dēvēja par «slepkavu apdrošināšanu».

«Chubb» gadījumā gan jāpiebilst, ka lēmums par «NRA Carry Guard» programmas pārtraukšanu tika pieņemts pirms vairākiem mēnešiem.

28.februārī ASV sporta preču tirgotājs «Dick’s Sporting Goods» paziņoja, ka tas pārtrauks triecienšauteņu tirdzniecību un paaugstinās ieroču iegādes minimālo vecumu no 18 līdz 21 gadam.

Šādu lēmumu uzņēmuma pārstāvji skaidro, ka ar «domām un lūgšanām», ko ASV pēc kārtējās apšaudes «sūta» cietušajiem, nav pietiekami.

Šajā pašā dienā par ieroču pārdošanas vecuma paaugstināšanu līdz 21 gadam paziņoja arī ASV tirdzniecības milzis «Walmart».

Ar aicinājumiem uz boikotu nācies sastapties arī tehnoloģiju uzņēmumiem «Amazon» un «Apple», jo tās savos tiešsaistes televīzijas pakalpojumos piedāvā arī NRA televīzijas struktūrvienības «NRA TV» saturu, kas uzskatāms par atklātu ieroču propagandu, piemēram, viens no «NRA TV» raidījumiem saucas «Love at first shot» («Mīlestība no pirmā šāviena»).

Aktīvisti gan nesamierinās tikai ar aicinājumiem uz boikotu un aicina privāto un valsts sektoru darīt vairāk ieroču jautājuma risināšanā.

Ņūdžersijas štata likumdevēji, piemēram, plāno pieņemt likumu, kas aizliedz štata pensiju fondiem veikt investīcijas ieroču ražošanas uzņēmumos.

Savukārt aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumi «BlackRock» un «State Street» paziņojuši, ka gatavojas sākt sarunas ar ieroču ražotājiem, kas ir uzņēmumu pārvaldīto aktīvu sarakstā.