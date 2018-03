Spiegs un spiegs: kas atšķir Skripaļa un Ļitviņenko stāstus?

Aleksandrs Ļitviņenko un Sergejs Skripaļs – divi cilvēki, kas nākuši no noslēpumainās un tumšās Krievijas izlūkdienestu pasaules. Abi vīrieši beigās kļuva par upuriem toksīniem, kas jau ilgstoši uzskatāms par vienu no iecienītākajiem Kremļa «likvidatoru» instrumentiem cīņā ar režīma pretiniekiem. Ar radioaktīvo poloniju 2006.gadā Londonā noindētā Aleksandra Ļitviņenko un svētdien Lielbritānijā ar nezināmu vielu saindētā un slimnīcā smagā stāvoklī nogādātā Sergeja Skripaļa likteņos vērojamas līdzības, kuras nav iespējams ignorēt, vēsta ASV laikraksts «The New York Times».