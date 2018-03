Kosovas un Serbijas konflikta dēļ Eiropā atpaliek elektroniskie pulksteņi

Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru tīkla (ENTSOE) pārstāvji apgalvo, ka kopš janvāra vidus elektroniskie pulksteņi atpaliek par sešām minūtēm. Tas attiecas arī uz centrālās apkures taimeriem, cepeškrāšņu un citu sadzīves preču iebūvētajiem pulksteņiem, taču problēma neskar datoru un viedtelefonu laikrāžus.

Eiropas valstis - no Spānijas līdz Turcijai un no Polijas līdz Nīderlandei - ir daļa no vienota elektroenerģijas tīkla, kas sinhroni regulē laiku arī noteiktās ierīcēs.

Krīzes laikā Kosova nesaražoja pietiekamu enerģijas daudzumu. ENTSOE vēsta, ka Serbijas pienākums ir aizpildīt Kosovas elektroenerģijas «robu», lai Eiropas tīkls būtu stabils. Taču ilgstošā konflikta dēļ Serbija to ir atteikusies darīt, līdz ar to tīklā radās «nobīde», kas ietekmēja pulksteņus. Valstis, kas zaudēja elektrības rezerves 113 GWh apmērā, ir pieprasījušas kompensāciju.

«Otrdien, Kosovai saražojot nepieciešamo enerģijas daudzumu, nobīde beidzās,» BBC apstiprināja ENTSOE pārstāve Sūzena Nīsa.

Viņa piebilda, ka būs jāsaražo enerģija ar pārpalikumu un laika gaitā jāievada tā sistēmā, lai radītu līdzsvaru visā kontinentā.